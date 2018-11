Social Media relevanter und gleichzeitig umstrittener denn je

Laut dem neuesten Ericsson ConsumerLab Insight Report steigt sowohl die Nutzerzahl als auch die durchschnittlich verbrachte Zeit auf sozialen Netzwerken weiter an.



Allerdings wächst auch das Misstrauen. Mehr als 60 Prozent der Nutzer machen sich Sorgen über die Sicherheit ihrer persönlichen Daten. Und 40 Prozent glauben, dass übermäßiger Konsum von sozialen Netzwerken abwertend von anderen beurteilt wird. Beide Werte erscheinen wenig verwunderlich bei Skandalen, wie dem um Cambridge Analytica oder dem Diebstahl von zig Millionen Facebook-Zugangsdaten.