"Sofa-Richter" entscheiden: neue Rechtsreihe im Fernsehen

Gesunder Menschenverstand trifft geballte juristische Kompetenz: Im SWR-Fernsehen streiten "Sofa Richter" über alltägliche Rechtsfälle. Was sehen sie als Justizirrtum? Wo sind unsere Gesetze noch zu lasch?



T-Shirt statt Robe, frei Schnauze statt Juristendeutsch, bequemes Sofa statt harte Richterbank - der Südwestrundfunk (SWR) geht in der Justizstadt Karlsruhe mit einer neuen Rechtsreihe auf Sendung. Von diesem Dienstag (21 Uhr) an entscheiden erstmals die "Sofa-Richter" teils knifflige, teils skurrile, aber immer echte Rechtsfälle. Die "Urteile" fällen etwa ein Model aus Mannheim, ein Feinmechaniker aus Ludwigshafen, ein Privatdetektiv aus Stuttgart oder angehende Priester aus Trier. Nach 500 000 Zuschauern bei der Pilotsendung vor einem Jahr sind jetzt und im Winter insgesamt zwölf Folgen in zwei Staffeln geplant.



"Gesunder Menschenverstand und juristischer Fachverstand liegen oft gar nicht so weit auseinander, wie man vielleicht denkt", sagt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam (41), der die Argumente von den Sofas aufgreift, die Fälle einordnet und stets einen verständlichen Weg durch den für Laien gerne mal undurchdringlichen Paragrafen-Dschungel sucht. "Es ist nicht so, dass unsere Sofa-Richter ständig die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken: Oh Gott, was haben wir für Gesetze, und was machen die richtigen Gerichte daraus", berichtet der Journalist.