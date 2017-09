Software-Leak gibt mehr Hinweise auf neues "iPhone X"

So viel wurde selten vor einer iPhone-Vorstellung bekannt: Die nächste Version Betriebssystems iOS bestätigte viele Erwartungen an das neue Apple-Smartphone. Das "iPhone X" soll demnach einen großen Bildschirm und Gesichtserkennung bekommen.



Ein Software-Leak hat viele Hinweise auf das am Dienstag erwartete neue iPhone gegeben. Demnach wird das runderneuerte neue Modell den Namen iPhone X tragen, sich wie erwartet per Gesichtserkennung entsperren lassen und Aufladen ohne Kabel unterstützen, berichteten die Websites "9to5Mac" und "Macrumors". Sie hatten die sogenannte "Golden Master"-Version von Apples nächstem Mobil-Betriebssystem iOS 11 zugespielt bekommen, die bereits für das neue Gerät vorbereitet ist.



Außerdem wurde die Erwartung bestätigt, dass bei dem neuen iPhone das Display nahezu die gesamte Frontseite ausfüllt und es Videos in hoher 4K-Auflösung aufnehmen kann.