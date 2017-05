Sojus-Rakete bringt SES-Satelliten ins All

Eine Sojus-Rakete hat einen Kommunikationssatelliten vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus ins All gebracht.



Der Lastenträger hob am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit in dem französischen Überseegebiet in Südamerika ab. Nach mehr als fünf Stunden Flugzeit wurde der Satellit SES-15 erfolgreich im Orbit ausgesetzt, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte.