Soko Hamburg ermittelt ab Ende März

Wie im Herbst angekündigt, bekommt auch Hamburg bald ein eigenes "Soko"-Team. Ab Ende März werden die neuen Folgen im ZDF ausgestrahlt.



Die "Soko"-Reihe im Zweiten hat ungefähr so viel Tradition wie der "Tatort" im Ersten, immerhin ist der Pilot mit "Soko 5113" schon vor 40 Jahren auf Sendung gegangen. Nicht zuletzt auch wegen des Regionalbezugs, der eine weitere Parallele zur ARD-Reihe darstellt, ist die Polizeiserie seit Jahrzehnten erfolgreich. Deshalb ist es eigentlich verwunderlich, dass eine Stadt wie Hamburg bisher ohne eine eigene Sonderkommission ausgekommen musste. Ab März ändert sich das nun.