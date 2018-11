"Soko Leipzig" geht in 400. Folge auf Verbrecherjagd

Jubiläum beim Team der Krimireihe "Soko Leipzig». Zum 400. Mal lassen das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) mit ihrem Team in der Sachsen-Metropole Leipzig auf Verbrecherjagd gehen.



Zum Start der Dreharbeiten wurde dabei auch die neue Ermittlerin Kim Nowak (Amy Mußul) vorgestellt, die erstmals im Februar zu sehen ist. In der Jubiläumsfolge wird ein Nachbar von Kims Mutter im Leipziger linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz ermordet. Im Herbst 2019 ausgestrahlt wird die Folge voraussichtlich ausgestrahlt, wenn die "Soko Leipzig" dann auf eine mittlerweile knapp 19-jährige Historie zurückblickt.