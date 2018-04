"Soko München" ohne Amanda da Gloria alias Toni Bischoff

Die Schauspielerin Amanda da Gloria (30) steigt aus der ZDF-Krimiserie "Soko München" aus.



Sie höre auf eigenen Wunsch auf, teilte das ZDF am Mittwoch in München mit. Zuvor hatten die Tageszeitungen "tz" und "Münchner Merkur" darüber berichtet. Da Gloria war drei Jahre lang als Kriminalkommissarin Antonia Bischoff im "Soko München"-Team. Nun will sie etwas Neues beginnen, war sie doch durch die Serie so eingespannt, dass sie Angebote absagen musste. "Da ist es schwierig, noch andere Sachen zu machen", sagte sie dem "Münchner Merkur" anlässlich ihres letzten Drehtages am Dienstag.