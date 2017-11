"Soko Stuttgart"-Produzent beklagt fehlende Vergünstigungen

Im internationalen Vergleich sei man in Deutschland stets steuerlich benachteiligt. Diese These stellt Oliver Vogel, Produzent bei Bavaria Fiction, im Interview mit Tageszeitungen der Südwestdeutsche Medienholding auf.



Krimiserien wie "Soko Stuttgart" könnten nach Ansicht des Produzenten Oliver Vogel ebenbürtig mit großen US-Formaten sein - wäre da nicht ein Hindernis. "Die 'Soko' ist aus meiner Sicht auf Augenhöhe mit US-Formaten wie 'C.S.I.'", sagte Vogel "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten".