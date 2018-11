"Soko Wien": Einer geht, der andere kommt

Personalwechsel bei der "Soko Wien" im ZDF: Gregor Seberg (51) verlässt die Krimiserie, sein Nachfrolger wird Michael Steinocher (35).



Wie das Zweite am Donnerstag mitteilte, tritt Seberg als Oberstleutnant Helmuth Nowak am 23. November, um 18 Uhr, in der Folge "Die Entscheidung" das letzte Mal auf.