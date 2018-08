Solide Quote für Michael-Jackson-Doku – ARD macht das Rennen

Zwei Einbrecher auf der Flucht kapern ausgerechnet einen Bus mit trauernden Hinterbliebenen. Diese schräge Geschichte war der Spitzenreiter im TV. Am späten Abend lockte viele die B-Prominenz.



Die TV-Tragikomödie "Nichts zu verlieren" im Ersten hatte am Mittwochabend die meisten Zuschauer. Im Schnitt 4,10 Millionen interessierten sich für die Geschichte über zwei Einbrecher, die einen Reisebus entführen, in dem lauter Trauernde sitzen, die einen Angehörigen verloren haben. Der Marktanteil lag bei 15,1 Prozent. Die "Tagesschau" direkt davor kam allein im Ersten auf 4,62 Millionen Zuschauer (18,2 Prozent). Die Talksendung "Maischberger" um 22.45 Uhr zum Thema "Chemnitz und die Folgen: Gerät der Rechtsstaat unter Druck?" sahen 1,17 Millionen (7,8 Prozent).