Soll der Rundfunkbeitrag auch an private Anbieter fließen?

Der Gastgeber der Medientage München, Siegfried Schneider, hat eine Reform des Rundfunkbeitrags zugunsten privater Anbieter vorgeschlagen.



"Ein Teil der jährlichen Einnahmen könnte ja ausgeschrieben werden, zum Beispiel für die Produktion eines politischen Magazins. Darauf könnten sich dann private ebenso wie öffentlich-rechtliche Medien bewerben", sagte Schneider der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich seien auch private TV-Sender dem Gemeinwohl verpflichtet, und viele junge Menschen schauten klassisches Fernsehen bei den Privaten.



"Es geht um die Definition der Grundversorgung", sagte Schneider. "In der Primetime gleichen sich Öffentlich-Rechtliche und Private immer mehr an." Im Hörfunk seien viele öffentlich-rechtliche Angebote nicht von privaten zu unterscheiden. "Zu fragen ist: Wie viele Mainstream-Radiowellen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind notwendig?"