Solmecke: Neue Gesetze gegen Fake News unnötig

Die steigende Zahl von Fake News im Internet macht der Politik Sorgen, als Abwehrmaßnahmen wurde bereits ein neues Bundesamt ins Spiel gebracht. Laut Rechtsanwalt Christian Solmecke sind neue Gesetze im Kampf gegen Falschnachrichten jedoch nicht erforderlich.



Wie gefährlich sind Fake News tatsächlich? Glaubt man den Meinungen vieler Politiker, können diese teils gezielt über soziale Netzwerke im Internet gestreuten Falschnachrichten durchaus Einfluss auf das Verhalten der Bevölkerung nehmen, die Wahl des kommenden US-Präsidenten Donald Trump, der dieses Mittel im Wahlkampf selbst anwandte, gilt als Beleg dafür. Als Gegenmaßnahme sehen, auch angesichts des 2017 folgenden Bundestagswahlkampfs, die Verantwortlichen dabei zum einen ein zusätzliches Bundesamt oder auch neue Gesetze. Letzteres hält Rechtsanwalt Christian Solmecke jedoch nicht für erforderlich.