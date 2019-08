SommerKino im Ersten: "Eye in the Sky - In letzter Sekunde"

Ein moderner Kriegsthriller in Echtzeit erzählt, steht am Dienstag, den 13. August um 22:45 Uhr auf dem Programm des Ersten.



Bei Film "Eye in the Sky - In letzter Sekunde" erzählt Regisseur Gavin Hood in Echtzeit einen modernen Kriegsthriller, der einen aufschlussreichen Blick auf den Drohnenkrieg wirft und ethische Fragen stellt. Die britische Kinoproduktion schildert schonungslos, dass sich hinter dem Begriff Kollateralschäden menschliche Schicksale verbergen und wie über diese unter Zeitdruck entschieden wird.