Sommerzeit-Abstimmung: EU-Server brechen zusammen (Update 2)

Eigentlich sollen die Bürger der Europäischen Union ihre Meinung über die Sommerzeit der EU-Kommission via Online-Abstimmung kundtun, doch das geht zurzeit nicht.



Jedes Jahr ist es aufs Neue ein Ärgernis: Die Zeitumstellung. Nun bewegt sich die EU und denkt darüber nach die Sommer- bzw. Winterzeit abzuschaffen. Um bei diesem Prozess auch die Bürger der EU mit einzubeziehen, wurde ein Onlinefragebogen erstellt. Hier können sie ihre Meinung zum Thema kundtun.