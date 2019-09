Sonderprogramm in TV, Netz und Kinos zu Udo Jürgens 85.

Am Montag wäre Udo Jürgens 85 Jahre alt geworden. Im Oktober würdigen die Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance den Entertainer aus diesem Anlass in TV-Sondersendungen, Kino und im Internet.



Am 19. Oktober zeigt Vox um 20.15 Uhr die vierstündige Dokumentation "Ich wünsch' dir Liebe ohne Leiden - 85 Jahre Udo Jürgens". Sie zeichnet anhand von zum Teil noch unveröffentlichtem Material nicht nur den musikalischen Werdegang des Künstlers nach, sondern kommt auch der Privatperson Udo Jürgens sehr nahe.