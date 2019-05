Sonderprogramm zu 20 Jahren SpongeBob

Im Juli 1999 flimmerte in den USA das erste Mal der gut gelaunte, eckige, gelbe Schwamm das erste Mal über die Bildschirme.





Anlässlich des 20. Jahrestages gibt es auf Nickelodeon, MTV und Comedy Central am 12. Juli eine Sonderprogrammierung. Der Freitag steht ganz im Zeichen von SpongeBob Schwammkopf.