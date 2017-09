Sonderrechte für Trump auf Twitter

Während Twitter behauptet, seine Regeln gelten für alle Personen, auch für den amerikanischen Präsidenten, verbleiben dessen Tweets im Twitter-Kosmos, trotz offensichtlicher Regelverletzungen.



Auch bei Twitter gilt, was böse Zungen der Justiz unterstellen: Alle Menschen sind gleich, doch einige Menschen sind gleicher. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass gewalttätige Drohungen gegen die Regeln des Kurznachrichtendienstes verstoßen. Jedoch poltert Trump munter drauf los und seine Drohungen gegen Nordkorea, wie es "total zu zerstören", verbleiben im Twitter-Kosmos.