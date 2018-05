Sondersendung "Aktenzeichen XY: Vorsicht, Urlaubsfalle!"

Die Urlaubszeit ist Hochsaison für Betrüger. "Aktenzeichen XY" klärt über die besonderen Tricks am Mittwoch in einer Sondersendung auf.



Taschendiebe gibt es überall - doch das ist nicht die einzige Gefahr, wenn man im Urlaub ist. Vor allem da, wo man sich auf andere verlassen muss, lauern Betrugsfallen. So behandelt "Aktenzeichen XY" mit Moderator Rudi Cerne am Mittwoch in der Primetime die neusten Maschen, mit denen ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche gelockt wird.