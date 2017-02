Sondersendung zur Bundespräsidentenwahl

Frank Walter Steinmeier gilt als der designierte neue Bundespräsident. Er muss aber erst noch gewählt werden. Die Öffentlich-Rechtlichen von ARD, ZDF und Phoenix übertragen live aus der Bundesversammlung in Berlin.



Joachim Gauck wird nach einer Amtszeit als Bundespräsident abdanken. Die Wahl seines Nachfolgers übertragen die ARD, das ZDF und Phoenix am Sonntag live. Frank-Walter Steinmeier geht als aussichtsreichster, gemeinschaftlicher Kandidat von CDU und SPD ins Rennen.