Sondersendungen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht auf History

Diesen Samstag vor 100 Jahren war es Frauen erstmals möglich, bei der Wahl der Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 zu wählen oder auch gewählt zu werden. History porträtiert zu Internationalen Frauentag am 8. März starke Frauen und ihren Einfluss auf die Geschichte.



Als 1911 der Internationale Frauentag zum ersten Mal stattfand, war die Forderung nach dem Recht für gleichberechtigte Wahlen zentrales Thema. Allerdings dauerte es noch acht weitere Jahre, bis diese Forderung Realität wurde. Anlässlich von 100 Jahren Frauenwahlrecht zeigt History am Internationalen Frauentag am 8. März mehrere Dokumentationen über starke Frauen und ihren Einfluss auf die Geschichte.