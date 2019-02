Sonnenklar.tv zeigt Deutschlands erste Live-Daily Soap

Erstmals gibt es eine deutsche Reise-Soap täglich live, das neue Format von Sonnenklar.tv heißt "Promis im Urlaubsparadies" und startet Anfang April. Einen Vorgeschmack gibt einer der Serienstars schon am 7. Februar bei "Kreutzers Küchenshow".



Die neue Sendereihe berichtet hautnah von den Urlaubserlebnissen berühmter Menschen. Für die gesamte Dauer der Reise begleitet Sonnenklar.TV den Star mit Begleitung und dreht beziehungsweise sendet live seine Eindrücke, Stimmungen und natürlich jede Menge Urlaubsflair.