Sonntag Honecker-Abend im MDR

Der MDR Fernsehen zeigt in der Dokumentation "Honeckers letzte Reise – Das Tauziehen um den einstigen Staatschef der DDR" und was sich im Privatarchiv der Familie des Generalsekretärs verbirgt.



Vor 25 Jahren ist mit Erich Honecker der einstige Staatschef der DDR gestorben. Jetzt gewährt dessen persönlicher Sekretär in Chile dem MDR einen exklusiven Blick in das Privatarchiv der Familie. Das Ergebnis sehen Zuschauer am Sonntag (26. Mai) um 20.15 Uhr in der Doku "Honeckers letzte Reise – Das Tauziehen um den einstigen Staatschef der DDR" im MDR Fernsehen.