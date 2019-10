Sonntag ist europäischer Kinotag - vielerorts Sonderevents

Mehrere Kinos wollen an diesem Sonntag (13. Oktober) ein Zeichen für eine offene Gesellschaft setzen - Anlass ist der europäische Kinotag.



"Am Europäischen Kinotag feiern wir die Freiheit der Kunst mit vielen großartigen Filmen und gemeinsam mit Künstlern wie Sandra Hüller oder den Regisseuren Jean Pierre und Luc Dardennes", teilte der Präsident des internationalen Arthouse-Kinoverbands Cicae, Christian Bräuer, in Berlin mit.