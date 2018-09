Sonos-Aktie fällt nach erstem Quartalsbericht um ein Fünftel

Der Lautsprecher-Anbieter Sonos enttäuscht die Anleger mit seinem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang im Sommer.



Die Sonos-Aktie verlor am Dienstag zeitweise rund ein Fünftel ihres Werts und rutschte an die Marke von 17 Dollar ab. Sonos, ein Anbieter vernetzter Lautsprecher, der vom Musistreaming-Boom profitieren will, war Anfang August an die Börse gegangen und der Kurs war damals am ersten Handelstag um ein Drittel auf knapp 20 Dollar hochgesprungen.