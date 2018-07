Sony Channel: 2. Staffel "Baron Noir" feiert Deutschlandpremiere

Das Politik-Drama "Baron Noir" geht in die zweite Runde. Die neue Staffel der Serie wird erstmals in Deutschland beim Sony Channel gezeigt.



Am 20. September fällt auch in Deutschland der Startschuss für die neuen Episoden von "Baron Noir". Die 2. Staffel der preisgekrönten französischen Politik-Serie feiert damit beim Sony Channel Premiere.

Immer donnerstags um 21.15 Uhr werden die Geschichten um den Kino-Star Kad Merad zu sehen sein. Der Schauspieler wurde mit seiner Figur bei "Willkommen bei den Sch'tis" bekannt. Diesmal schlüpft er in die Rolle des Baron Noir, der der Serie seinen Namen gibt. "Baron Noir" wurde in über 30 Ländern ausgestrahlt. In der Serie aus Frankreich geht es um politische Intrigen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein macht- und rachegetriebener Politiker.



Zur Einstimmung zeigt der Sony Channel übrigens die 1. Staffel am 16. September ab 20.15 Uhr als Marathon. Die zweite Staffel ist dann ab dem 20. September immer donnerstags um 21.15 Uhr zu sehen. Eine dritte Staffel soll schon in den Vorbereitungen stecken.