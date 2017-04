Sony Channel: 2. Staffel "Poldark" ab Juni

Die Verfilmung der Poldark-Romanreihe geht in die zweite Runde. Beim Sony Channel ist die zweite Staffel der aufwändig produzierten Historien-Serie ab Ende Juni zu sehen.





Wir schreiben das Jahr 1790. Aufruhr und Revolution liegen in der Luft. Der Prozess von Ross (Aidan Turner) steht kurz bevor, denn George Warleggan (Jack Farthing) hat alles getan, um diesen als Revolutionär darzustellen. Ross droht der Galgen. Doch Demelza (Eleanor Tomlinson) will ihren geliebten Ross retten und versucht wirklich alles. Ob Ross freigesprochen wird und wie es weitergeht, darum geht es in der zweiten Staffel von "Poldark".

Ab 27. Juni wird sie der Sony Channel als Deutschlandpremiere zeigen, immer dienstags um 21.50 Uhr in Doppelfolge. Nach der Ausstrahlung sind alle zehn Folgen in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia zu finden. Auch in der TV-Mediathek Entertain werden sie abrufbar sein.



Um die Zuschauer auf die neue Staffel einzustimmen, sind ab dem 1. Juni alle acht Episoden der ersten Staffel in den genannten Videotheken verfügbar.