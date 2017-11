Sony Channel bringt zwei "International Emmy"-nominierte Serien

Am kommenden Montag werden die 45. International Emmy Awards verliehen. Mit im Rennen sind zwei Serien die der Sony Channel bald nach Deutschland bringt. Auch nominiert ist "Call my Agent", das dort bereits seit gestern läuft.



Wenn am 20. November in New York die International Emmys verliehen werden, drücken die Macher von "Mammon - Politik und andere Verbrechen", "Call my Agent" und "Baron Noir", und sicherlich der Sony Channel auch, die Daumen. Denn einen Emmy-Gewinner im Programm zu haben, ist noch besser als einen Nominierten.