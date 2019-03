Sony Channel neu bei UPC Switzerland

Von Mittwoch an verbreitet UPC Switzerland auch den Sony Channel. Auf dem Sender laufen in erster Linie europäische Serien.



Sony Pictures baut die Verbreitung seines Senderportfolios weiter aus. Im Zuge einer neuen Kooperation ist der Sony Channel ab 27. März auch bei UPC Schweiz im deutschsprachigen Premium Plus Paket empfangbar.