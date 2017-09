Sony Channel zeigt französische Erfolgsserie "Call my Agent!"

In Frankreich ist sie schon ein Riesenhit, nun kommt sie auch nach Deutschland. Ab Mitte November läuft auf dem Sony Channel die Dramedy-Serie "Call my Agent!".



Der Sony Channel wird die erste Staffel "Call my Agent!" ab dem 16. November als Erstausstrahlung nach Deutschland bringen. Die Dramedy-Serie (Drama & Comedy) wird immer donnerstags um 21.10 Uhr laufen. Im Herkunftsland Frankreich verbuchte "Call my Agent!" teilweise über 20 Prozent Marktanteil.