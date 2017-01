Sony Channel zeigt zweite Staffel von "Lifjorf - Der Freispruch"

Die norwegische Erfolgsserie "Lifjorf - Der Freispruch" geht beim Sony Channel in die nächste Runde. Der Sender zeigt die zweite Staffel der Drama-Serie ab Ende März.



Sony Channel zeigt die zweite Staffel von "Lifjorf - Der Freispruch". Die norwegische Serie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Sony Channel hat die neuen Folgen als Deutschlandpremiere ab dem 30. März immer donnerstags ab 22 Uhr im Programm.