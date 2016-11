Sony: "Concept for Android" jetzt für Xperia X verfügbar

"Concept for Android" wurde im vergangenen Sommer als Crowdsourcing-Programm gestartet. Der alternative Software-Entwurf wurde in Zusammenarbeit mit Nutzern entwickelt. Jetzt ist es für das Xperia X verfügbar.



Das Programm "Concept for Android" ist ab sofort in Europa für das Sony Xperia X erhältlich. Die alternative Software von Sony wurde in engem Dialog mit der Xperia-Community entwickelt, um neue Ideen für Software-Innovationen und -erlebnisse zu entdecken. Das Programm basiert auf einem offenen Entwicklungsprozess, bei dem Kundenfeedback und in Echtzeit gewonnene Nutzungsdaten eingebaut werden.