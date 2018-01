"Sony Crime Channel" startet im Februar in Großbritannien

Sony Pictures Television Networks (SPTN) bereitet den Start des Spartenkanals "Sony Crime Channel" am 6. Februar vor. Der Kanal soll über die britische Pay-TV-Plattform Sky sowie über Freeview und Virgin Media verbreitet werden.





Zukünftig ist auch eine Verbreitung über die frei empfangbare Freesat-Plattform vorgesehen. Sony Crime Channel richtet sich vorwiegend an ein weibliches Publikum und möchte packende Premieren wie den Serienhit "Orange ist der New Black" oder "Line of Duty" zeigen. Aber auch bekannte Serien wie CSI, Law & Order oder Hustle stehen auf dem Programm.