Sony Entertainment TV erstrahlt in neuem Glanz

Ein mehr oder minder großes Facelifting erfährt der Sender Sony Entertainment TV ab dem 15. Dezember. Dann wird aus dem Sender der Sony Channel mit neuer Reichweite und neuen Inhalten.



Ab dem 15. Dezember präsentiert sich der Sender Sony Entertainment TV in völlig neuem Gewand. Dann wird aus Sony Entertainment TV der Sony Channel, der zugleich auch seine Reichweite ausbaut. Die Verbreitung in Österreich und der Schweiz wird angestrebt, wie der Empfang über HD Austria und ab 1. Januar 2017 auch über Teleclub bereits andeutet.