Sony: TV aus der Master Serie kostet 5.000 Euro

TV-Hersteller Sony will mit seinen Fernsehgeräten mehr Bildqualität in die Wohnzimmer bringen. Jetzt verrät der Konzern, wie tief Käufer für die neuen OLED TVs der AF9-Serie und die LCD TVs der ZF9-Serie in die Tasche greifen müssen.



Ab Oktober sollen die beiden neusten Sony-Modelle in den Regalen zu finden sein. Es handelt sich dabei um die neuen OLED TVs der AF9-Serie und die LCD TVs der ZF9-Serie. Sony verspricht, dass die neuen Geräte eine Bildqualität haben, die nah an Studio-Monitore professioneller Filmproduktionen heranreicht. Was müssen Verbraucher für diesen Luxus blechen?