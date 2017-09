Sony Xperia Touch vereint Beamer und Android-Tablet

Wie ein klassischer Projektor sieht der neue Sony Xperia Touch nicht aus - ist er jedoch auch auf gar keinen Fall. Mit dem projizierten Inhalt lässt sich per Berührung interagieren.



Der Xperia Touch soll das Beste eines Beamers und eines Android-Tablets vereinen. Auf eine möglichst glatte Oberfläche, zum Beispiel einen Tisch oder eine Wand, projiziert er eine Android-Oberfläche, die dann per Berührung, Sprache oder Gesten gesteuert werden kann.