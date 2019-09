Sony bringt IMAX-Filme auf Bravia-Fernseher

Besitzer ausgewählter Bravia-Fernseher von Sony in Europa können in Kürze IMAX-Enhanced-Filme über die TV-App von Rakuten TV sehen.



Sony Europe hat am Rande der IFA eine Partnerschaft mit Rakuten TV geschlossen, um erstmals in Europa IMAX Enhanced-Filminhalte auf Bravia-Fernsehern bereitzustellen. Das von IMAX und DTS entwickelte IMAX Enhanced-Programm ist ein Zertifizierungs- und Lizenzierungsprogramm. Dieses ermöglicht noch intensivere Seh- und Klangerlebnisse im eigenen Heim durch 4K-HDR Filme, die von IMAX digital aufgearbeitet und mit DTS-Audiotechnologien kombiniert werden.



Das IMAX Enhanced-Logo erhalten nur die Fernseher, die eine Reihe genau spezifizierter Leistungsanforderungen erfüllen, die von IMAX, den DTS-Technikern und führenden Technik-Spezialisten aus Hollywood festgelegt wurden. So bringen sie die hochwertigsten und klarsten 4K-HDR-Bilder sowie einen besonders kraftvollen, faszinierenden Klang ins Wohnzimmer.