Sony bringt "Playstation Classic" auf den Markt

Nach dem großen Erfolg der Retro-Reboots von Konkurrent Nintendo, legt Sony eine Neuauflage seiner ersten Playstation von 1994 nach



Die Generation der sogenannten "Millennials" sei nie erwachsen geworden - eine verbreitete Meinung bei älteren Semestern. Tatsächlich lässt der reißende Absatz von Neuauflagen hochbetagter Konsolenspiele und Retro-Devotionalien längst vergangener Kindheitstage bei heute etwa Dreißigjährigen dies vermuten.