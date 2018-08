Sony präsentiert Master TV-Serie - Alle Details

Mit dem LED-LCD ZF9 in 65 und 75 Zoll und dem OLED-Modell AF9 in 55 und 65 Zoll bringt Sony die ersten Fernseher mit dem neuen X1 Ultimate Prozessor auf den Markt. Dieser soll die objektbasierte Schärfe-, Pixelkontrast-, Farb- und SDR- sowie HDR-Optimierung deutlich präziser handhaben als die aktuellen X1-Extreme-Modelle.

Der AF9 tritt die Nachfolge des 2017er A1-Modells an. Um die technischen Grenzen der jeweiligen Paneltechnologie auszuloten, setzt Sony beim OLED-Modell ZF9 auf einen Pixelkontrast-Booster, sodass sich sowohl mit SDR- als auch HDR-Content hellere Bilder als mit dem Vorgängermodell A1 erzielen lassen sollen. Rundum überarbeitet wurde die Acoustic-Surface-Technologie: Erstmals werden getrennte Links-/Rechts-/Mitte-Kanäle über einzelne Effektoren erzeugt und gleich zwei Subwoofer kümmern sich um den Tieftonbereich (3.2-Audiosystem).

Für Besitzer von Heimkinoanlagen interessant: Der AF9 lässt sich als vollwertiger Center-Lautsprecher nutzen (gesamtes 3.2-System ist dabei in Verwendung). Sony integriert an der Rückseite einen Lautsprecheranschluss, der auch zu Bananensteckern kompatibel ausfällt. Eine Autoeinmessung und Audioverzögerungsanpassung zum Abgleich mit den übrigen Lautsprechern erfolgt über den AVR.

Statt des von vielen erwarteten 4000 Nits LCDs präsentierte Sony mit dem ZF9 einen Direct-LED-LCD, der sich überraschend deutlich vom ZD9-Konzept unterscheidet. Das Backlight-Master-Drive-System findet im ZF9 keine Verwendung mehr und bei der Maximalhelligkeit und Dimming-Zonen-Anzahl dürften die Werte des ZD9 nicht ganz erreicht werden. Sonys Schwerpunkt liegt beim ZF9 vor allem bei der Lichtverteilung: War der ZD9 darauf optimiert, extreme Helligkeiten bei perfekter Sitzplatzposition zu erreichen, so streut der ZF9 das Licht in einem deutlich breiteren Winkel und soll die beste Blickwinkelstabilität bieten, die bislang im VA-LCD-Segment erzielt wurde.



Da der Effekt in Sektoren optimiert abläuft und maßgeblich bei dunklen Bildelementen ausgenutzt wird, bleibt die Gesamtbildhelligkeit nahezu erhalten. Unter Praxisbedingungen ist der ZF9 damit durchaus in der Lage, schärfere Bewegtbilder als der ZD9 bei vergleichbarer Gesamtbildhelligkeit zu erzeugen. Einzig bei der Schwarzdarstellung in komplett dunklen Räumen und mit anspruchsvollen HDR-Inhalten zeichnet sich ab, dass Sonys ZF9 keine Bestmarken setzen wird. Da während den Präsentationen die Bildeinstellungen nicht verändert werden durften, bleibt abzuwarten, wie umfangreich sich die Schwarzdarstellung optimieren lässt.