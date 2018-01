Sony stellt 15 neue Fernseher vor

Ein Jahr nach der Vorstellung der 4K HDR OLED-Serie A1 erweitert Sony sein Sortiment an neuen Fernsehern. Die neue TV-Serie AF8 bietet Fernseher in den Bildschirmdiagonalen 65 Zoll (164 cm) und 55 Zoll (139 cm). Daneben wurden LCD TVs der Serie XF90 vorgestellt.



Bereits die 4K HDR OLED-Serie A1 konnte die Zuschauer durch eine außergewöhnliche Bildqualität mit beeindruckenden Schwarzwerten und extrem hohen Helligkeitsumfang beeindrucken. Auch das innovative Soundkonzept "Acoustic Surface", bei dem der Ton direkt aus dem Display heraus erzeugt wurde, hat die Nutzer überzeugt.