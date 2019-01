Sony stellt neue LED und OLED TV´s vor

Sony stellt zwei Neuzugänge der Master Series vor: Das 8K HDR LCD Premium Modell ZG9 mit "Full Array" LED Hintergrundbeleuchtung sowie den 4K HDR OLED AG9.





Die 8K HDR "Full Array" LED TVs der ZG9 Serie werden in den Größen 98 und 85 Zoll sowie die 4K HDR OLED TVs der AG9 Serie in 77, 65 und 55 Zoll in den Handel kommen.