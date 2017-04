Sony vs. Samsung: XXL-TV-Test in der neuen HDTV 03/17

Auf dem TV-Markt war Samsung die letzten Jahre führend, doch nun schickt sich Sony mit seinen neuen SUHD-Modellen an, neue Maßstäbe zu setzen, wie der XXL-Test im neuen HDTV MAGAZIN 03/17 beweist.

In den letzten Jahren gab vor allem ein TV-Hersteller den Ton an: Samsung. Mit Themen wie LED-TV, Curved-Design und HDR1000 sorgte der Marktführer im TV-Segment regelmäßig für Aufsehen. 2017 scheint vieles anders zu werden. Allen voran beweist Sony mit den neuen TVs XE90 und XE93, dass man eine noch bessere Bildqualität abliefern kann, als es Samsungs vergleichbare SUHD-TV-Modelle bislang zeigten. Panasonic konzentriert sich hingegen auf das Thema Preis-Leistung und setzt mit Mittelklasse-Fernsehern und verbesserten UHD-Playern Akzente.



Im High-End-Segment droht Samsung ebenfalls starke Konkurrenz. Egal ob Grundig, LG, Loewe, Metz, Panasonic, Philips oder Sony: Nahezu jeder TV-Hersteller setzt auf die OLED-Technologie, wenn es darum geht, High-End-Design und High-End-Bildqualität miteinander zu verbinden. Einzigartige Designlösungen wie LGs Wallpaper-OLED oder Sonys klingen- des OLED-Display wären mit LCD-Technik undenkbar, sodass der TV-Markt durch die OLED-Technologie ganz neu belebt wird. Dabei wollen wir die OLED- nicht über

die LCD-Technologie stellen: Teilweise zu hohe Energieaufnahme, niedrige Farb- und Flächenhelligkeit, Nachleuchteffekte und andere Kinderkrankheiten zeigen, dass die Etablierung einer neuen Bildtechnologie keinesfalls ein Selbstläufer ist.

Zugleich haben LCD-TV-Hersteller in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt, dass eine effiziente Lichterzeugung im Zweifelsfall wichtiger ist, als eine perfekte Schwarzdarstellung. Dennoch blicken wir voller Vorfreude auf das, was die TV-Hersteller in den nächsten Monaten auf den Markt bringen werden: Fernseher, die mit LED-LCD- oder OLED-Technologie ausgestattet das Thema Bildqualität voller Stolz in die Wohnzimmer tragen und mit aufsehenerregenden Designs dafür sorgen, dass selbst Technikmuffel große Augen machen.



Und auch wenn wir unser Bestes versuchen, um Ihnen diese Qualitäten in unseren Tests näherzubringen, so sollten Sie sich nicht scheuen, den Selbstversuch zu machen: Sehen heißt bekanntlich glauben! Und damit der neue Fernseher am Ende nicht zum bloßen Anschauungsobjekt verkommt, widmen wir uns in dieser Ausgabe verstärkt den Bildquellen.



So hat Microsoft mit der Xbox Scorpio eine besonders vielversprechende Spielekonsole in der Entwicklung und Panasonic zeigt, dass man mit einer Consumer-Kamera auch einer Hollywood-Produktion Konkurrenz machen kann. Apropos Hollywood: Unser XXL-4K-Special liefert einen einsteigerfreundlichen Überblick, um Bild und Ton wie im Kino zu erleben, ohne das Wohnzimmer auf den Kopf stellen zu müssen. Wir wünschen viel Spaß beim TV-, Film- oder Gaming-Genuss!



