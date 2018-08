Sorgt T-Mobile-Deal für schnelleres Internet in Österreich?

T-Mobile und UPC wollen zwei Millionen österreichische Haushalte mit ultraschnellem Internet ausstatten. Die Möglichkeiten dafür bringt der neuste Deal von T-Mobile: UPC Austria gehört jetzt dem Unternehmen.



Ab 1. August gehört UPC Austria zu T-Mobile. Mit dem Kauf will das Telekommunikationsunternehmen die Digitalisierung in Österreich voran treiben. "Mit dem gemeinsamen neuen Unternehmen von T-Mobile und UPC geben wir das ultimative Versprechen für die digitale Zukunft Österreichs ab: Wir werden bei Internet-Erlebnis, Entertainment und Service die Besten sein", sagt Andreas Bierwirth, nunmehr CEO von T-Mobile Austria sowie UPC Austria.