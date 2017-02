Soundcloud führt neues Abo-Modell ein

Um sich auf dem Musikstreaming-Markt zu etablieren, setzt der noch junge Dienst Soundcloud auf ein neues Abo-Modell. Dieses fällt deutlich günstiger aus als die Konkurrenz, allerdings ist das Musik-Angebot dabei auch eingeschränkt.



Der Berliner Musikdienst Soundcloud experimentiert als erster Streaming-Anbieter mit einem neuen Preismodell. Für 5,99 Euro statt der branchenweit üblichen 9,99 Euro gibt es ein etwas schmaleres Angebot. In der günstigeren Version "Soundcloud Go" sei werbefreier Zugang zu 120 Millionen Titeln enthalten. Für den vollen Preis bekommt man mit "Soundcloud Go+" Zugriff auf den gesamten Katalog aus 150 Millionen Songs.