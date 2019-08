Soziale Medien keine geeigneten Debattenplattformen?

Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hält Twitter, Facebook und Co. für keine geeigneten Plattformen zum Meinungsaustausch.



"Soweit ich das beobachte, findet in den so genannten sozialen Medien nur selten eine Debatte statt, die den Ansprüchen genügt, die ich mit Debatten verbinde", sagte der 70-Jährige den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Montag).