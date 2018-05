Sozialtourismus bei Sat.1: Arme und Reiche tauschen ihr Leben

"Macht Geld wirklich glücklich?" Sat.1 glaubt, diese Frage mit einem neuen Reality-TV-Format beantworten zu können. Tränen der Freude und der Wut gibt es schon mal in der ersten Folge. Doch tiefschürfende Erkenntnisse bleiben aus. Kritiker sehen sogar Gefahren.



Es soll ja Leute geben, die von nichts anderem träumen: Einfach mal die eigene schnöde Existenz hinter sich lassen und so leben wie die Schönen und Reichen. Für ein paar Familien lässt Sat.1 diese Fantasie wahrwerden. In der neuen Reality-TV-Serie "Plötzlich arm, plötzlich reich" tauschen Menschen mit sehr wenig Geld eine Woche lang ihr Leben mit Millionären.