"Space Jam"-Fortsetzung mit LeBron James

LeBron James und Ryan Coogler drehen einen zweiten Teil des 90er-Jahre-Hits "Space Jam". Damals war niemand geringeres als Michael "Air" Jordan James' Vorgänger.



Die amerikanische Basketball-Ikone LeBron James (33) und "Black Panther"-Regisseur Ryan Coogler (32) packen einen gemeinsamen Film an. Das Duo will mit dem Studio Warner Bros. eine Fortsetzung des Animations-Hits "Space Jam» (1996) auf die Leinwand bringen.