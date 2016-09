SpaceX-Chef will Mars besiedeln

Leben auf dem Mars - was in Science-Fiction-Filmen bereits öfter thematisiert wurde, will Milliardär Elon Musk mit seinem Raumfahrt-Unternehmen SpaceX in die Tat umsetzen. Erste konkrete Pläne zur Umsetzung hat Musk bereits vorgestellt.



Der Tesla-Gründer und Milliardär Elon Musk hat detaillierte Pläne zur Besiedlung des Mars vorgestellt. Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX wolle er die Kolonisierung des Roten Planeten anstreben, sagte Musk am Dienstag (Ortszeit) auf dem Internationalen Astronauten-Kongress im mexikanischen Guadalajara. Die Erde werde möglicherweise irgendwann nicht mehr bewohnbar sein, bis dahin solle es Alternativen geben. "Die Menschheit sollte eine multi-planetare Spezies werden."