SpaceX schickt wiederverwertbare Rakete ins All

Angesichts hoher Kosten von Raketenstarts könnte das neueste Projekt von SpaceX aufhorchen lassen: Das Unternehmen von US-Milliardär Musk will eine bereits gestartete Rakete ein zweites Mal ins All schicken.



Raketenstart im Rückwärtsmodus: Wenn eine Falcon-9-Rakete der privaten US-Firma SpaceX den Rückweg zur Erde antritt, sieht es zunächst aus, als falle ein Stern vom Himmel. Plötzlich schießt ein greller Feuerschweif senkrecht in Richtung Erde. Er bremst die Rakete. Seitlich klappen Ständer aus. In einer Wolke aus Flammen kommt die Falcon auf einer Plattform zum Stehen. Alles zurück auf Start: Die Rakete ist bereit zum Recycling.