Spacecom: Herausforderung nach erneutem Satelliten-Verlust

Spacecom steht nach dem Verlust von Amos 5 und der Explosion beim Start von Amos 6 vor großen Herausforderungen. Auch der Verkauf des Unternehmens könnte platzen.



Nach dem erneuten Verlust eines Satelliten muss Spacecom neu planen. Nachdem Ende 2015 der Kontakt zu Amos 5 abbrach, sorgte eine Explosion beim Start der Trägerrakete des Nachfolgers Amos 6 für unvorhergesehene Probleme. Dabei gerät auch der geplante Verkauf des israelischen Unternehmens an die chinesische Beijing-Xinwei-Gruppe ins Wanken, denn Amos 6 war ein nicht unwichtiger Teil des Verkaufsdeals.