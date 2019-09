Spahn für Werbe-Kodex: Kinder nicht zu Schönheits-OPs verleiten

Gesundheitsminister Jens Spahn (39) begrüßt die Idee eines Social-Media-Kodex, wie sie vom Berufsverband der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) befürwortet wird.



Auf der Bertelsmann Party 2019 in Berlin sagte der CDU-Politiker am Donnerstagabend: "Ich finde die Diskussion wichtig, und ich finde vor allem den Schutz von Kindern und Jugendlichen wichtig. Es geht darum, dass nichts Falsches suggeriert und kein falsches Ideal gepredigt wird, das dann manche möglicherweise zu einem Eingriff verleitet. Wenn sich die Szene selbst einen Kodex gäbe, wäre das schon mal ein erster guter Schritt."